В Элисте члену ОПГ грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков

В Элисте Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина. Он обвиняется в сбыте наркотиков организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в приготовлении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый член ОПГ, деятельность которой связана со сбытом наркотиков и психотропных веществ, размещал запрещенные вещества в тайниках на территории Элисты. Координаты закладок он якобы передавал через интернет потребителям наркотических веществ для дальнейшего сбыта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Элистинский городской суд. Члену ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Шахрай