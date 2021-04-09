В Орловской области на рост цен в новостройках повлияла льготная ипотека

На рост цен на жилье в Орловской области, как и в ряде регионов страны, серьезно повлияла льготная ипотека. Об этом заявил и. о. руководителя регионального департамента промышленности Максим Петров в интервью на телеканале «Первый областной», сообщила пресс-служба региональной администрации. В результате, многие застройщики на фоне дешевой ипотеки сделали дорогое предложение населению.

Также в числе серьезных причин подорожания жилья назван рост цен на строительные материалы. Ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл стали основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке. Арматура подорожала в 1,5—2 раза.

Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков прокомментировал после, что сложившаяся ситуация — результат комплексный. «На сегодняшнюю цену повлияло сразу несколько факторов: небольшой банк земли, отведённый под строительство. Построенных квартир, в целом, оказалось мало,— отметил Игорь Тиньков. — Часть из них, к слову, выкуплена регионом для решения проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья. Вот и получается, что спрос, вызванный в том числе, реализацией льготных ипотечных программ, преобладает над предложениями, и строительный рынок реагирует ростом цен».

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости. Президент Владимир Путин потребовал от ведомства разобраться с ценовой динамикой. По оценкам властей, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, в некоторых регионах — на 30%. Одними из факторов роста стоимости стали программа льготной ипотеки под 6,5% и отсутствие на некоторых локальных рынках конкуренции среди застройщиков.

Ирина Лобанова