Муфтий Татарстана назвал клеветой обвинения в распространении сектантства

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отверг обвинения главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиля Гайнутдина в распространении сектантства, назвав его слова клеветой.

Напомним, господин Гайнутдин выступил с обвинениями в адрес муфтия Татарстана накануне, направив обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В частности, он заявил о «попытке внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана». Также он выразил сожаление, что «во всей республике не нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан».

Поводом стал «последний скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования священного Корана, изданного на татарском языке» под руководством главы ДУМ Татарстана Камиля Самигуллина в 2019 году. Господин Гайнутдин заявил, что в книге «преднамеренно» была допущена «ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде». Речь идет о фразе в сноске к одному из аятов: «Если вы отчаетесь в ваших делах, просите помощи у обитателей могил». Ее можно истолковать как призыв обращаться не к Аллаху, а к душам умерших, что противоречит постулату единобожия, считает Равиль Гайнутдин.

«Подобные заявления — это клевета не только на меня, но и на весь коллектив, работавший над изданием "Калям Шариф"»,— отметил Камиль Самигуллин.

По его словам, тафсир подготавливали к выпуску публично. В рамках подготовки проходили рабочие презентации. В них, в частности, участвовали и представители Духовного управления мусульман России, от них предложений и замечаний не поступало.

«Примечательно, что Гайнутдина возмутил не сам текст перевода Корана, а сноска к одному из аятов. Это выражение в сноске взято из авторитетных толкований Корана прошлого, здесь мы ничего не писали от себя»,— добавил муфтий Татарстана.

При этом он подчеркнул, что все издания Духовного управления мусульман республики проходят через экспертный совет, который состоит из авторитетных ученых.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Мусульманских лидеров разделили обитатели могил».

Дмитрий Ларин, Казань