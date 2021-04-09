Доля опытных водителей, использующих каршеринг, выросла

Доля «опытных» водителей 35 лет и старше, которые пользуются услугами каршеринга, выросла почти в два раза, до 36%. Об этом говорится в исследовании Яндекс.Драйв.

Согласно анализу данных за два последних года, с момента запуска сервиса в Петербурге, выяснилось, что в дневные часы 60% парковок каршеринговых машин длятся не больше часа.

В среднем каршеринговая машина совершает девять поездок по рабочим дням, при этом водители управляют машинами аккуратнее, чем личными авто. Водители таких машин превышают скорость на 23% реже, чем другие автомобилисты.