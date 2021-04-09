Жителя Ижевска будут судить за гибель брата

38-летнего жителя Ижевска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью брату, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что с 24 по 27 сентября обвиняемый и его 33-летний брата употребляли спиртное дома. Затем они не смогли решить, кто из них пойдет в магазин, и поссорились. Так, обвиняемый нанес брату множественные удары, от которых тот скончался на месте. После этого злоумышленник лег спать. Отметим, что он признал вину в совершенном преступлении.