Взаимная торговля между Оренбуржьем и Беларусью в 2020 году превысила $279 миллионов

Объемы взаимной торговли между Оренбургской областью и республикой Беларусь в минувшем году выросли до $279,6 млн. При этом экспорт региональных товаров в Беларусь увеличился на 58,3%. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на губернатора Дениса Паслера по итогам его рабочей встречи с полномочным послом республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.

«Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на нее в регионе остается высокой. Сейчас мы работаем над привлечением в регион официального представителя “МТЗ-ХОЛДИНГ” и будем благодарны за поддержку»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

В первую очередь Оренбургская область экспортирует в Беларусь нефть и продукты ее перегонки. На втором месте среди поставляемой продукции значатся оборудование и механические устройства для агротехники. Запчасти для сельхозтехники также являются перспективным направлением сотрудничества для обеих сторон.

Доля Беларуси в объеме внешнеторгового оборота Оренбургской области за минувший год составила 13,2%. В торговле со странами СНГ этот показатель за указанный период был равен 27,3%.

Георгий Портнов