Полиция пришла в офис штаба Навального в Нижнем Новгороде

Штаб политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде выселяют из офиса в центре города, сообщили представители организации в Telegram-канале. Арендодатель расторг с ними договор, после чего в офис приехали сотрудники полиции.

«Сегодня нашего арендодателя вызвал к себе заместитель губернатора Андрей Гнеушев, он курирует внутреннюю политику области. Он убедил предпринимательницу расторгнуть с нами договор аренды. Сразу после этого в штаб приехали полицейские»,— говорится в сообщении нижегородского штаба Навального.

Источник в областном правительстве сообщил “Ъ”, что администрация региона узнала о выселении нижегородского штаба Навального из открытых источников и рекомендовала обратиться по этому вопросу к арендодателю.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород