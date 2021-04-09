Новосибирские разрезы «Сибантрацита» в 2020 году сократили добычу на 8,5%

Расположенные в Новосибирской области угледобывающие компании группы «Сибантрацит» ООО «Разрез Восточный» и АО «Сибирский антрацит» в 2020 году сократили добычу до 12,9 млн т, сообщил “Ъ-Сибирь” глава департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (СФО) Алексей Партолин.

В 2019 году, по данным группы, объем добычи составлял 14,1 млн т. Таким образом, снижение составило 8,5%.

Сокращение добычи отразилось на финансовых показателях компании. Согласно бухгалтерскому отчету, АО «Сибирский антрацит» в 2020 году сократило выручку на 4,9% (до 44,5 млрд руб.), получив 116,5 млн руб. чистого убытка против 7,2 млн руб. прибыли годом ранее. Выручка ООО «Разрез Восточный» снизилась на 27,1% (до 26,2 млрд руб.), чистая прибыль — на 41,2% (до 6,1 млрд руб.).

В группу «Сибантрацит» также входят кузбасские ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит Кузбасс». Последнее пока не ведет добычу.

Дарья Решетникова