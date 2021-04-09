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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самолет «президентской серии» Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

В Воронеже состоялся первый полет собранного на ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «ОАК») Ил-96300 из «президентской серии», сообщил департамент корпоративных коммуникаций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику. Продолжительность полета составила около двух часов. В ходе полета на высотах от 5 тыс. до 9 тыс. м выполнена проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Полетное задание полностью выполнено.

Самолет должен был впервые подняться в воздух вчера, 8 апреля, но этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

Это будет уже 24-й борт, собранный по контракту с специализированным летным отрядом «Россия» (специализируется на перевозках первых лиц государства). На проекте Ил-96 заняты около 70% работников ВАСО.

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