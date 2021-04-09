Спортшкола вернула картодром в Камской долине в краевую собственность

Пермский картодром, расположенный по улице Спешилова, 90, передан в собственность Пермского края. Ранее объект находился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт». «Картодром — это непрофильный актив, требующий больших ежегодных финансовых вложений. В спортшколе нет направлений по техническим видам спорта, поэтому от объекта отказались»,— пояснили в пресс-службе краевого министерства спорта. В ведомстве добавили, что краевой федерации автоспорта было предложено взять картодром в аренду, однако федерация от этого предложения также отказалась.

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края заверили, что не планируют закрывать картодром. «Власти региона сейчас прорабатывают концепцию развития этой территории. Прорабатывается вопрос целесообразности создания спортивно-рекреационного кластера в Камской долине на базе существующего картодрома с сохранением его функций с возможным дополнением другими объектами спортивного и рекреационного назначения на прилегающей территории»,— поделились планами в ведомстве.

Картодром «Камская долина» был построен в 2003 году. С 2011 года объект используется учреждениями краевого минспорта. До этого рассматривалась возможность приватизации картодрома. Объект площадью 6,19 га оценивался в 200 млн руб.