Два действующих депутата заксобрания подали документы для участия в праймериз

Действующий депутат заксобрания Пермского края, член фракции «Единой России» Павел Черепанов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) по выборам в заксобрание Пермского края. Он будет бороться за право выдвижения на выборах в краевой парламент по единому краевому избирательному округу – региональная группа «Индустриальная № 4» и одномандатному избирательному округу № 4.

Заявился на праймериз и еще один действующий депутат краевого парламента, единоросс Виктор Баранов. Он подал заявление для регистрации по одномандатному избирательному округу № 12.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.