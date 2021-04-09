Жители Петербурга тратят 13 тыс. рублей в месяц на помощь родителям

Большинство россиян помогают своим родителям финансово. Согласно исследованию сервиса SuperJob, на такую помощь петербуржцы в среднем тратят 13 тыс. рублей в месяц, жители Москвы — 15 тыс. рублей. Средний размер трат по стране составляет 8,5 тыс. рублей в месяц.

Добавим, что согласно данным опроса, более половины опрошенных жителей страны считают, что помогать родителям необходимо (55%). Еще 35% респондентов заявили, что помощь нужно оказывать, если они необходима. При этом только 22% россиян стараются поддерживать своих родителей финансово регулярно.