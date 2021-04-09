Глава СКР потребовал объяснить закрытие дела челябинца, написавшего пост о «массовом убийстве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин «обратил пристальное внимание на сообщения о прекращении уголовного дела в отношении молодого человека из челябинска, задержанного за размещение поста в социальных сетях, призывающего к совершению убийств»,- информируют в пресс-службе СК. Руководитель ведомства потребовал от руководства управления по Челябинской области доложить, чем руководствовались следователи, когда принимали решение о прекращении уголовного преследования.

Речь идет о деле 18-летнего челябинского студента, задержанного в сентябре прошлого года. Он написал в соцсети предстоящую дату с подписью «массовое убийство» и передал привет от Андрея Чикатило. Сначала следователи сообщали, что после публикации челябинец совершал приготовления к совершению убийства двух или более лиц, в частности, приобрел не менее четырех ножей. Защита уверяла, что его действия являются пранком. После этого глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что дело прекратили за отсутствием состава преступления. Психиатрическая экспертиза, которую прошел молодой человек, не выявила у него отклонений.