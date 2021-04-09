Скончался директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

В Санкт-Петербурге ушел из жизни продюсер и режиссер, основатель и руководитель театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова Рудольф Фурманов. Ему было 82 года.

О смерти театрального деятеля первым сообщил в своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Валерий Нечай. «Полгода по больницам, подтвердили близкие», — написал он. По информации в СМИ, Рудольф Фурманов страдал от легочных нарушений.

Рудольф Фурманов за свою творческую карьеру сыграл более 80 ролей в театре и кино, до самой смерти руководил основанным им театром «Русская антреприза» им. Андрея Миронова. Вел авторские передачи «У меня еще есть адреса» на Пятом канале и «Телевизионная театральная гостиная Рудольфа Фурманова» на телеканале «Санкт-Петербург». Является кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» III степени (2018).