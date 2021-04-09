В Курской области за год восстановят 309 га леса

Лесохозяйственные предприятия и арендаторы лесных участков Курской области выполнят лесовосстановительные работы на 309,9 га рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» в течение весны, сообщила пресс-служба региональной администрации. На 296,9 га из них осуществят искусственную посадку. На 7,2 га работы уже проведены. В четырех лесничествах сажают дуб и сосну. Агротехнический и лесоводственный уход будет проведен на 3,3 тыс. га леса.

По словам председателя комитета природных ресурсов области Константина Полякова, лесовосстановление будет проведено на участках, где ранее проводились санитарные рубки и рубки спелых и перестойных насаждений.

Ирина Лобанова