Третья волна COVID-19 может прийти в Петербург в конце месяца

Третья волна коронавиурса возможна в Петербурге в конце апреля. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

По его словам, в европейских странах в настоящее время уже зафиксирована третья волна заболеваемости. «Мы примерно на месяц отстаем. Поэтому я и призываю успеть создать иммунную прослойку. Цифра почти в 500 тысяч провакцинированных может защитить»,— цитирует слова вице-губернатора «Петербургский дневник».

Напомним, что по данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге, по состоянию на 8 апреля, вакцинацию прошли 432 606 человек. Из них 308 784 —полностью. За прошедшие сутки первично были привиты 9 012 человек, вторично – 3 879.

При этом в информационной справке координационного совета указывается, что вторая вона заболеваемости в городе спадает, но медленно. «Уровень заболеваемости близок к плато. При этом сохраняется опасность перехода эпидемического процесса к новому росту»,— указывается в документе.