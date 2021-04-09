Балашовское предприятие ЖКХ нанесло вред реке в 2,6 млн рублей

В Саратовской области межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало возместить МКУ МО Балашов «Городское ЖКХ» ущерб, причиненный реке Хопер. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В ведомстве уточнили, коммунальная служба осуществляет прием сточных вод от предприятий и населения, транспортирует их по канализациям и через очистные сооружения сбрасывает в Хопер. В ходе проведенных лабораторных исследований было установлено превышение загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах. Так, размер вреда, причиненного водному объекту, составил более 2,6 млн руб.

Росприроднадзор направил претензию о возмещения вреда в добровольном порядке.

Мария Шахрай