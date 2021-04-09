Лекарства с доставкой на дом

Фото: Сбербанк

С открытием хаба СБЕР ЕАПТЕКИ белгородцам стали доступны 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья, которые можно заказать с доставкой на дом. В ближайшее время ассортимент вырастет до 20 тыс., а в перспективе жители Белгородской области смогут получать лекарства и товары для здоровья из еще более широкого ассортимента.

На торжественном открытии хаба присутствовали руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков, его первый заместитель - начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников, начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер, управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

Как отметил после презентации хаба Антон Буздалин, присутствие СБЕР ЕАПТЕКИ в Белгороде и Белгородской области будет расширяться. Следующий шаг в этом направлении - открытие подобной площадки в Старом Осколе. «Жители региона смогут заказывать качественные лекарства и товары для здоровья от проверенных поставщиков. Залогом этого служит, прежде всего, состав акционеров СБЕР ЕАПТЕКИ. В него входит фармацевтическая компания «Р-Фарм», обладающая глубокой профильной экспертизой и опытом производства лекарственных препаратов как в России, так и за рубежом, и Сбер — сильнейший технологический лидер, которого знают и которому доверяют. Мы гарантируем высокое качество сервиса и строгое соблюдение правил хранения и условий доставки товара, в том числе для лекарств, требующих соблюдения холодовой цепи. В будущем, когда откроются новые хабы, и мы наладим сотрудничество с партнерскими аптеками, заказывать и покупать лекарства в Белгороде и области станет еще проще», - подчеркнул он.

Аптека-хаб расположен по адресу улица Губкина, 48А в оживленной части города, по соседству с остановками общественного транспорта и городской больницей. Площадь хаба 514,9 кв. м., из них 310 кв. м. отведено под хранение товаров и 43 кв. м. приходится на аптечный пункт. Хаб рассчитан на обработку около 600 заказов в день. В штате тринадцать человек: шесть комплектовщиков, четыре курьера, заведующая и два фармацевта. По мере увеличения количества заказов штат может быть расширен. Заказы курьеры развозят на автомобилях, в теплое время года также могут доставлять их пешком и на самокатах.

В новом хабе помимо лекарств и витаминов, представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек. На первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка 300 рублей по промокоду APP300 при покупке на сумму от 1499 рублей.

Работу в Белгороде СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции. Компания поддержала региональное отделение «Российского детского фонда», предоставив лекарства и медицинские товары для подопечных программы «Детский диабет».

По мнению Заместителя Председателя Правления Сбербанка Ольги Голодец, россияне все чаще прибегают к интернет-сервисам, в том числе и аптечным. «Сейчас клиент как никогда готов начать пользоваться этой услугой. В прошлом году количество запросов в интернете о лекарственных препаратах удвоилось. Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионе и даёт людям возможность получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки. Развитие цифровых технологий – это требование времени», - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов, и заметила, что многие технологии уже работают в Белгородской области. В ближайшее время жители региона смогут оценить и новые сервисы от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера. Предлагаемые решения направлены на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги.

Поскольку пандемия covid-19 никуда не делась, и есть большой запрос на обеспечение безопасности людей, особенно старшего возраста, с помощью удаленных сервисов, открытие онлайн фармсервиса – это прорыв, считает Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. «Мы должны дать возможность людям быстро и качественно получить нужное лекарство, что и обеспечивает СБЕР ЕАПТЕКА», - отметила она.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал одной из приоритетных задач власти – сокращение затрат жителей региона, что возможно, в том числе и за счет увеличения количества предоставляемых электронных услуг. «И это нужно делать во всех отраслях – начиная с лекарственных препаратов и заканчивая жилищно-коммунальным услугами, образованием, сельским хозяйством, - сказал он. - Наша задача – внедрять цифровые технологии естественно и поэтапно, чтобы последовательно охватить ими все направления жизнедеятельности области».

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Белгороде – часть стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первые аптечные хабы в Воронеже, Иванове, Ярославле, Ульяновске и Ростове-на-Дону. А всего сеть уже представлена более чем в 60 регионах России. До конца года СБЕР ЕАПТЕКИ также заработают в Курске, Тамбове и Липецке.

ПАО Сбербанк

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