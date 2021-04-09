«Пятерка приносила Коко Шанель удачу»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему украшение назвали 55,55.

Как шутливо рассказывал один мой приятель про казино в Макао, если ты играешь в покер с китайцем, и у него заговорчески-счастливый вид, то у него или действительно счастливая комбинация, или пара восьмёрок. Не секрет, что многие азиаты верят в то, что восемь — это счастливое число. Но не только игроки в покер или азиаты верят в счастливые числа. Коко Шанель, например, считала, что удачу ей приносит пятерка. Неслучайно знаменитый аромат, например, был назван N5.

Компания Chanel пятерку активно эксплуатирует и сегодня. И 100-летие знаменитого аромата одной этой цифрой не обошлось. По случаю представили колье, названное «55,55» — это вес центрального камня в украшении, прямоугольного бриллианта. Форма выбрана неслучайно: это узнаваемая крышка флакона, которая в свою очередь — вид на Вандомскую площадь с высоты птичьего полета.

Выдающийся у бриллианта не только вес. Чистота — Flawless, «безупречный», то есть без включений и поверхностных дефектов. Цвет — лучший из возможных — D. Центральный элемент колье — стилизованное изображение флакона. Кроме 55-каратника в нем использовали больше 100 круглых бриллиантов, полсотни «багетов», а также груши и маркизы.