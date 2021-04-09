Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, почему владельцы ресторана на Малой Дмитровке не собираются кормить посетителей ужинами и в чем заключается главная интрига свежего проекта.

Le Procope du Matin находится в тихом дворе на Малой Дмитровке по соседству с Сhe отелем и принадлежит одним и тем же владельцам. Необычный формат нового ресторана сложился именно благодаря этим вводным.

Названный в честь старинного парижского ресторана, Le Procope c приставкой «утренний» работает с 06.00 до 16.00, возможно, график работы продлят еще на пару часов, но ужинами тут точно кормить не собираются. Авторы концепта, для которых это первый опыт в ресторанном бизнесе, убедились на собственной практике, что спрос на ранние завтраки в Москве заметно превышает предложение, и не так-то легко найти «трезвое» место, где в 06.00 можно заправиться полезной едой в стиле ЗОЖ, да еще с намеком на французский прононс.

В Le Procope du Matin классическая линейка кофе и чая, но качеству уделяется повышенное внимание. В меню — угольный тост с авокадо и яичницей из перепелиных яиц, овсяная каша с голубым сыром и яйцом пашот, гречишные блины с яблочным чатни, сливочный крем-суп с лососем и стручками зеленого гороха, антрекот с томлеными черри и перепелка с луком-порей. То есть по существу, мы имеем дело с полноценным московским меню, просто со смещенным во времени сервисом — для тех, кто работает до утра и отсыпается с раннего вечера. Удастся ли московскому Le Procope сохранить свой особый график работы — главная интрига этого свежего проекта.