«Запросы покупателей становятся все более скромными»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется рынок недвижимости.

Тенденция нового времени на рынке новостроек — рост цен и снижение средней площади квартир и апартаментов. Но тренд распространился не на все сегменты. По данным аналитиков компании «Метриум», исключением стала элитная недвижимость: здесь последние 10 лет средняя площадь объектов, наоборот, увеличивается.

Такая картина логична для посткризисного периода, считают эксперты. Доходы значительной части населения снижаются, а обеспеченные клиенты стремятся приобрести жилье в инвестиционных целях, уверены брокеры.

Девелоперы адаптируют объекты к запросам покупателей, которые в большинстве сегментов становятся все более скромными. Средняя площадь экспонируемых квартир на рынке сократилась на 24%, и если раньше она составляла 90 кв. м, то теперь — 68 кв. м.

В разрезе по сегментам ситуация выглядит так: лоты в проектах комфорт-класса стали компактнее на 12%, в домах уровня бизнес — на 22%. В элитном же сегменте экспозиция почти не изменилась, если в 2015 году в реализацию выводились квартиры площадью почти 163 кв. м, то теперь — около 160 кв. м.

Кроме того, почти во всех сегментах средняя площадь предлагаемых объектов больше, чем у фактически проданных. Как поясняют брокеры, это связано с тем, что цены растут, а финансовые возможности клиентов — нет. Но процесс сокращения площадей все же имеет пределы: в определенный момент клиенты станут рассматривать более доступные локации, где они смогут подобрать просторное жилье за те же деньги.