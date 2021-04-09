В Саратовской области возбуждено пятое уголовное дело о мошенничестве при строительстве детсадов

В Энгельсе Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в августе 2019 года управление капитального строительства администрации Энгельсского района заключило контракт на строительство образовательного учреждения на 300 мест. Возведение осуществлялось в рамках нацпроекта за счет субсидий местного бюджета. Подрядчик в декабре 2020 года завершил строительные работы, и объект был введен в эксплуатацию. Прокуратура выявила несоответствие объемов, указанных в актах выполненных работ, фактическим значениям. Согласно произведенным расчетам, размер причиненного ущерба превысил 6,9 млн руб.

Это пятое уголовное дело в регионе о мошенничестве при строительстве детсадов в рамках нацпроектов.

Марина Ковалева