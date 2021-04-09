Место приземления Гагарина в Энгельсском районе посетит Владимир Путин

Саратовскую область 12 апреля посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин посетит место приземления первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсском районе. «Там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России», - процитировало господина Пескова СМИ.

Речь идет о парке покорителей космоса, открытие которого запланировано на 12 апреля.

Марина Ковалева