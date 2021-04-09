10 апреля состоится всемирная акция «Тотальный диктант»

10 апреля в 18 раз пройдет всемирная просветительская акция «Тотальный диктант». Это ежегодный добровольный диктант, целью которого является популяризация грамотности и русского языка по всему миру. В 2021 году к проекту присоединятся более 800 населенных пунктов из 60 стран, среди которых Индия, Никарагуа, Перу и др. Столицей Тотального диктанта 2021 года стал Якутск. Именно туда 10 апреля отправится диктовать свой текст автор диктанта этого года Дмитрий Глуховский. Традиционно тексты Тотального диктанта пишут специально для акции популярные современные авторы. За несколько дней до диктанта в Якутске начнется Фестиваль грамотности, инициатором которого также стал фонд «Тотальный диктант».

Новшеством этого сезона стала съемка короткометражного фильма «Обещания», в основу которого лег сюжет текста диктанта. Режиссером картины стала Лана Влади (лауреат «Кинотавра» в 2020 году). В фильме снялись Диана Пожарская, Павел Деревянко, Наталья Чумбуридзе, Павел Чинарев, Анна Слю и др. Партнером фильма выступила компания Mercury. Героиня актрисы Натальи Чумбуридзе предстает перед зрителями в украшениях Mercury из коллекции Classic, а одна из сцен фильма была сняла в отеле Barvikha Hotel & SPA. Премьера фильма состоится 10 апреля на всех очных площадках диктанта и во время онлайн-марафона для тех, кто будет писать диктант онлайн или в формате #пишемдома.

Жителям столицы всегда сложно выбирать, под чью диктовку писать Тотальный диктанта, и этот год не стал исключением. Впервые диктаторами станут премьер Большого театра, ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущий Валдис Пельш, певица Валерия, актриса Варвара Шмыкова, хореограф Егор Дружинин, актер Павел Деревянко, певец Дмитрий Маликов и др.

В первый раз для любителей иностранного языка будет проведен английский диктант в партнерстве с EF Education first. Более 30 городов подтвердили свою готовность открыть площадки для участников, которые также напишут текст Дмитрия Глуховского. Диктант на английском языке в Москве прочитают российский музыкант Noize МС, телеведущая Виктория Боня, журналистка Алена Долецкая, актриса Олеся Железняк, телеведущая Елена Ханга и др.