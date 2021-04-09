«Некоторые страны готовятся открыться для россиян уже к лету»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие страны собираются принимать туристов летом.

Сегодня вновь актуальный туристический калейдоскоп! Все ближе летний сезон, и, соответственно, новостей со словами туризм и коронавирус все больше. Иногда, правда, непонятно, как их толковать, а бывает и так, что одна новость противоречит другой. Итальянский министр туризма Массимо Гаравалья надеется, что Италия откроется для россиян уже к лету. Однако точными датами он пока не располагает.

Израиль фиксирует снижение уровня заболеваемости коронавирусом, но пока для простых туристов въезд по-прежнему закрыт. Самим гражданам Израиля с 18 апреля разрешат снять маски на открытом воздухе. И главное — на днях вступили в силу новые правила въезда в страну. Иностранные граждане — те, у кого в Израиле есть родственники первой степени, могут приехать в страну со своими супругами и детьми.

Турция теперь. Многие российские эксперты считают, что новые высоковирулентные штаммы коронавируса туристы привозят именно с турецких берегов. Как это повлияет на турпоток, пока неизвестно. Однако турки весьма обеспокоены этим на фоне введения запрета на туризм в стране со стороны Ирана и Китая и возможного закрытия авиарейсов из Великобритании.

Визовые центры Хорватии в России начали прием документов на туристическую визу. Согласно новым требованиям, проживание на территории страны должно быть оплачено заранее, подтверждение подается вместе с документами на визу. Без него заявление не примут. А на Мальдивских островах тем временем, похоже, вновь разрешат охоту на акул. Их промысел был запрещен в 2010 году после сообщения о сокращении популяции. Сейчас она восстановлена. А суп из плавников акул, напомню, считается деликатесом. Здесь, как говориться, без комментариев.