«Даже такие монстры, как “Арсенал”, не могут чувствовать себя спокойно» Владимир Осипов — о первых матчах 1/4 финала Лиги Европы

В Лиге Европы, втором по значимости клубном турнире, сыграны первые матчи 1/4 финала. Самый неожиданный результат — ничья в поединке лондонского «Арсенала» и пражской «Славии» (1:1). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

После Лиги чемпионов матчи Лиги Европы зачастую смотрятся не так эффектно, хотя на стадии 1/4 финала в турнире нет, как говорят, «пассажиров». Да и заработки тут уже внушительные. Например, за выход в полуфинал клуб получает почти €2,5 млн, а за участие в финале — €4,5 млн , плюс еще €4 млн достанется победителю. Но об этом говорить еще рано. Пока клубы проходят непростой путь четвертьфинальных противостояний. И здесь даже такие монстры, как «Арсенал», не могут чувствовать себя спокойно.

Лондонскому клубу не удалось обыграть «Славию», причем дома на стадионе «Эмирейтс». Матч закончился вничью, со счетом 1:1. Футболисты «Арсенала» обстучали все штанги ворот соперника, но забить смогли лишь однажды. Когда же на четвертой добавленной минуте игрок «Славии» с говорящей фамилией Голеш отправил мяч в сетку ворот «Арсенала», удивился даже комментатор.

Еще один нелогичный результат минувших четвертьфиналов — победа «Ромы» над «Аяксом». Эту встречу, кстати, судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. К счастью, претензий к судейству не было, но они остались к игрокам «Аякса». Амстердамский клуб играл дома, естественно вел игру, открыл счет, мог бы забить еще не меньше пяти голов, но в итоге не реализовал пенальти и пропустил два мяча. Невероятно, но «Рома» выиграл со счетом 2:1 и может претендовать на победу в турнире, считает футбольный эксперт Александр Гришин: «Все равно это итальянский футбол и хорошая игра в обороне.

Против любой итальянской команды тяжело играть, и “Рома”, не решив пока свои внутренние проблемы, будет ставить задачу взять еврокубок».

По большому счету после первых матчей ясность есть только в паре «Гранада»—«Манчестер Юнайтед». Здесь английский клуб выиграл 2:0, и шансов, что испанская команда в Англии сможет отыграться, объективно нет. Конечно, «Манчестер Юнайтед» один из главных претендентов на победу в Лиге Европы, уверен комментатор Александр Неценко:

«“Манчестер Юнайтед” — один из фаворитов этой Лиги Европы, что было понятно еще до “Гранады”.

У “Арсенала” меньше потенциала для достижения трофея, у “Юнайтед”, мне кажется, шансов больше. В противостоянии с любой командой им хватит класса даже при небольшом количестве моментов взять и забить нужный мяч».

Загребское «Динамо», проигравшее «Вильярреалу» на домашней площадке (0:1), списывать со счетов рано. Хорватский клуб уже доказывал, что может многое. Именно Загреб отстегнул от Лиги Европы «Тоттенхэм», отыгравшись после поражения 0:2. Когда видишь, как клубы с бюджетами меньше €20 млн в год, вроде «Славии» или «Динамо» (Загреб), на равных бьются с европейскими монстрами, становится грустно. Особенно, если вспомнить российские команды и их бюджеты. Но это все лирика. Ждем ответных матчей еврокубков на следующей неделе, и я уверен, что без неожиданностей не обойдется.