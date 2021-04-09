09 апреля, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Жигулевске оценили экономию от энергосберегающих технологий

Общая экономия от внедрения энергосберегающих технологий уличного освещения в Жигулевске составила порядка 21 млн руб., сообщает пресс-служба ООО «ЕЭС-Гарант». В 2020 году компания заменила систему городского освещения. 

«Пять тысяч новых светодиодных светильников повысили уровень уличной освещенности в темное время суток. Потребление муниципальным образованием электроэнергии уменьшилось более чем на 2,5 млн кВт.ч в год. Бюджетные расходы снизились на 70%»,— говорится в сообщении. 

Все работы организация выполнила за собственные средства, отмечают в «ЕЭС-Гарант». По условиям контракта с муниципалитетом, оплата услуг производится из образовавшейся экономии в течение четырех лет.

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя