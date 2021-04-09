В Жигулевске оценили экономию от энергосберегающих технологий

Общая экономия от внедрения энергосберегающих технологий уличного освещения в Жигулевске составила порядка 21 млн руб., сообщает пресс-служба ООО «ЕЭС-Гарант». В 2020 году компания заменила систему городского освещения.

«Пять тысяч новых светодиодных светильников повысили уровень уличной освещенности в темное время суток. Потребление муниципальным образованием электроэнергии уменьшилось более чем на 2,5 млн кВт.ч в год. Бюджетные расходы снизились на 70%»,— говорится в сообщении.

Все работы организация выполнила за собственные средства, отмечают в «ЕЭС-Гарант». По условиям контракта с муниципалитетом, оплата услуг производится из образовавшейся экономии в течение четырех лет.

Сабрина Самедова