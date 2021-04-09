Экосистеме добавили плюсов

Сбер представил подписку СберПрайм+, которая совмещает финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы компании. Новый продукт позволяет бесплатно пользоваться банковской картой и получать повышенные бонусы за оплату покупок, а также дает доступ к расширенным медиатекам Okko и СберЗвука, скидкам на услуги доставки и такси, бесплатной мобильной связи и «облачному» хранилищу данных. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, аналогов такой подписке в мире найти не удалось. В компании отмечают, что подписка будет дополняться новыми сервисами.

Новую флагманскую подписку СберПрайм+ на пресс-конференции представил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что осенью 2020 года компания запустила подписку СберПрайм, в составе которой клиенты могли пользоваться онлайн-кинотеатром Okko, музыкальным стриминговым сервисом СберЗвук, бесплатной доставкой от СберМаркета и Сбер Еаптеки, получить 10% скидки на доставку готовой еды Delivery Club и услуги такси Ситимобил, 7% скидки на доставку из Самоката, услугами мобильной связи СберМобайл и «облачного» хранилища данных СберДиск.

Как рассказал Герман Греф, компания получила большой отклик на эту подписку, так как она дает возможность клиенту серьезно сэкономить деньги: «Мы запускали этот продукт, чтобы понять, насколько будет востребован такой формат. Меньше чем за полгода мы получили около 1 млн подписчиков. Порядка 60% из них почти ежедневно пользуются сервисами». По словам президента Сбербанка, наибольшее количество клиентов СберПрайма предпочитают Okko и СберЗвук, но при этом компания постоянно получала вопросы, когда в рамках этого продукта появится возможность пользоваться финансовыми сервисами.

В СберПрайме+ компания добавила банковские услуги. Эта подписка включает в себя СберКарту Прайм — бесплатную в обслуживании, с возможностями бесплатных безлимитных переводов клиентам банка и снятия наличных без комиссии во всех банкоматах мира. Кроме того, по карте начисляются повышенные бонусы СберСпасибо: 10% на всех АЗС и такси Ситимобил, по 5% — во всех точках общепита и такси, а также на доставку из СберМаркета. «Электронную карту СберПрайма+ можно менее чем за минуту оформить в онлайн-банке. По желанию мы выпустим и пластиковую карту, ее можно будет забрать в любом отделении банка или получить у курьера. Оформить при этом можно во всех популярных платежных системах — МИР, Visa и Mastercard», — отметили Герман Греф.

Вместе с тем улучшены условия и в некоторых нефинансовых сервисах. По сравнению со СберПраймом медиатека Okko расширена с 55 до 80 тыс. фильмов и сериалов, а к медиатеке СберЗвука в 40 млн треков добавилась возможность слушать радиостанции, в ближайшее время появятся аудиокниги. Прежними остались условия по скидкам в Самокате, Delivery Club и Ситимобиле, бесплатная доставка из СберМаркета и Сбер Еаптеки, 150 минут и 3 Гб интернета от СберМобайла и 30 Гб на СберДиске. При этом стоимость расширенной подписки составит 399 руб. против 199 руб. в базовой. Однако, подчеркнул Герман Греф, использование СберПрайма+ позволит сэкономить от 5 тыс. руб. ежемесячно. «В зависимости от того, насколько активно клиент пользуется элементами нашей экосистемы, экономия может быть и больше», — добавил он. Герман Греф также отметил, что аналогов продукту в России и мире найти не удалось.

Заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что клиенты и компания получат обоюдный эффект от внедрения новой подписки: «С одной стороны, клиент оптом получает доступ к большому количеству сервисов и дополнительные банковские услуги. С другой, компании нашей экосистемы получают новых клиентов, а значит, увеличивают собственные выручку и прибыль. С появлением подписчиков увеличивается частота использования сервисами, около 60% дополнительного притока к ним фиксируется от клиентов СберПрайма». Топ-менеджер подчеркнул, что оформившим обычную годовую подписку при переходе на улучшенную вернут часть средств за неиспользованный период времени.

По словам Кирилла Царева, компания ожидает, что до конца года на СберПрайм+ подпишутся около 4 млн человек. «Главная задача новой карты, чтобы она стала основной картой, которой пользуются наши клиенты», — рассказал он о дальнейших планах. Кирилл Царев отметил, что в рамках подписки банк предлагает дебетовую карту и не исключил, что в дальнейшем вопрос кредитной карты будет рассмотрен. «Но совершенно точно мы будем дальше развивать возможности СберПрайма+. До конца года появятся дополнительные предложения и продукты, над которыми мы сейчас работаем», — подвел итог зампред правления Сбербанка.

Чтобы воспользоваться скидками и бонусами в рамках подписки, нужно зайти на включенный в продукт сервис по Сбер ID, который есть у каждого клиента и привязан к его номеру телефона. После этого все условия СберПрайм+ автоматически применятся. Также, отметили в банке, с 1 мая бесплатная СберКарта появится в базовой подписке СберПрайм.

ПАО Сбербанк