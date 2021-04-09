Волгоградский суд рассмотрит уголовные дела об организации подпольных казино

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 46-летнего волгоградца и его 33-летнего племянника, которые обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр. Также трем женщинам и мужчине инкриминируется систематическое предоставление помещений для этой незаконной деятельности.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с марта по ноябрь 2020 года 46-летний обвиняемый организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых помещениях Кировского района Волгограда. Его племянник якобы занимался аналогичной деятельностью на протяжении года вплоть до 17 марта 2021 года. Четверо арендодателей также предстанут перед судом за предоставление помещений для подпольных казино.

Фигуранты полностью признали вину. Уголовные дела будут рассматриваться мировым судом Кировского района города.

Мария Шахрай