В Черноземье за сутки коронавирусом заболели 583 человека, 15 умерли

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 583 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 238 328 человек. За сутки зафиксированы 15 летальных случаев — по два в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, пять в Воронежской, три в Курской, один в Орловской области (всего 5 180 случаев). За минувший день выздоровели 704 (всего 219 417) человек.

В Белгородской области — 84 новых случая COVID-19 (всего 35 046), выздоровели 109 (всего 32 974), умерли за все время пандемии — 583.

В Воронежской области — 192 новых случая (всего 76 933), новых выздоровевших — 204 (всего 71 616), умерли за все время пандемии — 2 470.

В Курской области — 86 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 34 835), выздоровели 111 (31 708), смертельных случаев с марта 2020 — 615.

В Липецкой области зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса (всего 28 348), новых выздоровевших 133 (всего 25 239), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 568.

В Орловской области — 59 новых случаев (всего 32 982), выздоровели 75 (всего 30 368), умерли с начала пандемии — 516.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 83 диагноза коронавируса (всего 30 102), новых выздоровевших 95 (всего 27 440), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 426.

Ирина Лобанова