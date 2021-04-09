Почти 700 наркопреступлений выявили в Удмуртии с начала года

С начала 2021 года в Удмуртии выявили 676 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 446 фактов сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

Так, в текущем году в регионе ликвидировали 10 наркопритонов и изъяли 31 кг запрещенных веществ. Из них 25 кг наркотиков амфетаминовой группы, 601 г героина, 1,01 кг марихуаны, 39 г гашиша и 319 г маковой соломы.

Отметим, что 288 наркопреступлений уже расследованы. К уголовной ответственности привлекли 243 лица, в том числе девять несовершеннолетних, 27 женщин и 74 гражданина, ранее совершавших преступления в этой сфере.