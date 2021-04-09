Четверых жителей Удмуртии будут судить немаркированных сигарет на 4,6 млн рублей

В Удмуртии будут судить четверых местных жителей за приобретение и сбыт немаркированных сигарет на сумму в 4,6 млн руб. (п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что обвиняемые приобретали сигареты различных брендов, которые не были маркированы акцизными марками. Они получали продукцию при помощи транспортных компаний и хранили в гаражах, арендованных в Глазове, сбывая через окно, оборудованное в стене. Также организатор преступной группы организовал доставку немаркированных сигарет на дом покупателям, изготовив листовки с указанием ассортимента и стоимости.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники межрайонного отдела МВД по Удмуртии. В ходе обысков по местам жительства обвиняемых и гаражах было изъято 37 тыс. пачек сигарет стоимостью 4,6 млн руб.