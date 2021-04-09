Новосибирские парламентарии обратятся к правительству РФ с просьбой не ограничивать использование средств ОМС

Депутаты заксобрания Новосибирской области намерены обратиться в правительство РФ с предложением снять часть ограничений по использованию медицинскими организациями средств, поступивших за оказание медицинской помощи гражданам. Сейчас они не могут использовать эти средства для возмещения затрат.

«Депутаты обращаются к правительству РФ с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство: в части снятия ограничений по использованию медицинскими организациями средств, поступивших за оказание медицинской помощи гражданам РФ; в части установления единых условий для участия медицинских организаций в территориальных программах обязательного медицинского страхования и обоснованных критериев при распределении объемов медицинской помощи между медицинскими организациями независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности»,— говорится на сайте парламента.

По словам председателя комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, «любой житель должен иметь право выбрать, где получать бесплатную медпомощь в рамках ОМС, а это значит, что все медучреждения должны работать в равных условиях».

В Новосибирской области, по данным парламента, в программе ОМС более 60 негосударственных учреждений.

По сравнению с предыдущим годом, их доля увеличилась почти на 3%.

Общий объем доходов бюджета Территориального фонда ОМС Новосибирской области на 2021 год составляет около 44 млрд руб. Из них 42,6 млрд руб. — межбюджетные трансферты из федерального Фонда обязательного медицинского страхования, более 1,3 млрд руб. — межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов РФ.

Юлия Сасевич