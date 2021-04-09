В Пензенской области планируется строительство четырех межпоселковых газопроводов

В Пензенской области в 2021-2025 годах построят четыре и реконструируют один межпоселковый газопровод общей протяженностью 61 км, а также капитальный ремонт двух газораспределительных станций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На реализацию программы газификации области на 2021 — 2025 годы планируется направить инвестиции в объеме более 1 млрд руб. Будут созданы условия для газификации порядка 1 тыс. домовладений в Городищенском районе, 42 котельных и предприятий, в том числе площадок птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.

Мария Шахрай