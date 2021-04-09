ГК «Ариант» инвестирует 4 млрд рублей в строительство центра винного туризма под Анапой

Российский производитель вина ГК «Ариант» планирует построить в поселке Виноградный под Анапой центр энологического туризма, общий объем инвестиций в проект составит 4 млрд руб., срок реализации проекта – 2023 год.

В состав центра войдет жилой комплекс площадью 25 тыс.кв. м. Кроме того, планируется строительство многофункционального комплекса Villa Aristov, в состав которого войдут винодельня полного цикла, пивоварня, гастромолл, ивент-холл, летнее кафе, водно-термальный комплекс, парковая зона и стадион. Первым, уже в июне текущего года, откроется GastroMall с пивоварней, винотекой и фуд-кортом.

Строительство центра началось в 2017 году на месте сельскохозяйственного кооператива им. Ленина, основанного в 1933 году. С 2017 по 2021 гг. на территории были разбиты новые виноградники. Их общая площадь составит около 2 тыс. га, здесь планируется выращивать такие сорта как «каберне», «шардоне», «рислинг». Планируемая производственная мощность будущего завода – 1 млн бутылок в год.

В состав группы компаний «Ариант» входит «ЦПИ-Ариант», винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», агрофирма «Ариант». В 2020 году группой компаний было поставлено более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции. В ведении агрофирмы «Южная» - 12,2 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой, общая площадь виноградников составляет около 9 тыс.га.

Ольга Логинова