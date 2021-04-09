Начальника цеха озерского МУПа подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника цеха водоотведения муниципального унитарного предприятия Озерска, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщают в региональном управлении СК.

По данным следствия, в 2017-2020 годах руководящий сотрудник МУПа за материальное поощрение систематически давал указание подчиненным о проведении очистки канализации на территории завода, с которым у организации не было договора. Ущерб муниципальному предприятию оценили в 800 тыс. руб.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.