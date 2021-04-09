«Ижавиа» планирует закупить 7 современных самолетов до 2030 года

Boeing 737-800, приобретенный АО «Ижавиа», совершил свой первый рейс из Москвы в Ижевск 8 апреля. До 2030 года флот авиакомпании планируют пополнить еще семью современными самолетами, сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

«Также с 2022 года в условиях действующего аэропорта запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона и сопутствующей инфраструктуры. Помимо этого, к предстоящей реконструкции в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" запланирован ремонт почти 10 км на участке объездной дороги Ижевска. От автодороги Ижевск-Аэропорт до автодороги Ижевск-Воткинск в Завьяловском районе»,— говорится в сообщении.