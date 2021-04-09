Краевой Роспотребнадзор за год арестовал 25 тыс. пачек немаркированных сигарет

Краевой Роспотребнадзор отчитался о выявленных в прошлом году объемах немаркированной табачной продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в 2020 году и первом квартале 2021-го на территории региона было проверено 162 предприятия и более 39 тыс. табачных изделий. Арестовано 25 413 пачек сигарет и папирос на сумму более 1,3 млн руб.

По итогам мероприятий составлен 31 протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП (оборот табачных изделий без маркировки). По 11 делам назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 101 тыс. руб. с конфискацией товара.