Экс-чиновник мэрии Новокузнецка получил 5,5 года колонии за мошенничество и подлоги

Суд в Новокузнецке в четверг признал бывшего чиновника городской администрации Виталия Пуляева виновным по 29 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с муниципальным жильем и 29 эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Экс-начальник управления по учету и приватизации жилых помещений приговорен к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года 8 месяцев, сообщает в пятницу СУ СКР по Кузбассу.

По данным следствия и суда, в декабре 2015 года осужденный принял предложение знакомого риелтора агентства недвижимости зарабатывать на продаже муниципального жилья. Бывший чиновник предоставлял новые помещения людям, которые не жили в аварийном жилье и не нуждались в переезде. Затем квартиры продавались. СКР сообщает, что всего таким образом было реализовано 29 муниципальных квартир, бюджету Новокузнецка причинен ущерб на сумму около 36 млн руб. Факты мошенничества были выявлены весной 2019 года в ходе прокурорской проверки, материалы ведомство передало в следственные органы.

«Со следствием бывший чиновник сотрудничал, вину признал, заключил досудебное соглашение. В счет возмещения ущерба на имущество обвиняемого и его родственников наложен арест на общую сумму порядка 25 млн руб.», — говорится в сообщении СКР. Супруга обвиняемого в счет добровольного возмещения ущерба, причиненного администрации Новокузнецка, перечислила около 2,5 млн руб.

Как сообщалось, в апреле 2019 года мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил Виталия Пуляева от должности в связи с этим уголовным делом.

Дарья Решетникова