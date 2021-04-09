Еще 34 новых случая коронавируса выявили в Татарстане

В Татарстане за сутки выявили 34 новых случая коронавируса. Один оказался завозным, остальные — контактными. 12 человек доставлены в больницы, 22 получают лечение на дому, сообщает штаб по борьбе с инфекцией.

В Казани выявили 14 новых случаев, в Набережных Челнах — восемь, в Альметьевском районе — три, в Азнакаевском, Аксубаевском, Бавлинском — по два, в Алькеевском, Мензелинском, Тукаевском — по одному.

На сегодняшний день в Татарстане выявили 19 732 случая COVID-19. Излечился 16 841 человек, в том числе 55 за минувшие сутки. Скончались 433 пациента. Провакцинированы 167 529 человек (прирост за сутки 4 645), из них 102 260 получили вторую прививку.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"