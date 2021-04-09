Гострудинспекция нашла многочисленные нарушения в ГУП «Башавтотранс»

Государственная инспекция труда в Башкирии сообщила о многочисленных нарушениях трудового законодательства, выявленных в ходе проверки ГУП «Башавтотранс», и выдала предприятию предписание об их устранении.

Так, по данным инспекции, сотрудники предприятия перерабатывали, не получали положенные по закону выходные и отпуска, сотрудникам с инвалидностью не предоставлялся удлиненный отпуск. Тарифная ставка для работников первого разряда в «Башавтотрансе», в нарушение отраслевого соглашения по автомобильному и городскому транспорту, ниже минимального размера оплаты труда в три раза: 3,5 тыс руб. при МРОТ 12 130 руб.

Гострудинспекция также зафиксировала нарушения в трудовых договорах работников: отсутствие установленного размера доплаты за работу ночью и условий о гарантиях и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях. Предприятие также нарушало требования охраны труда, не обеспечивая работников средствами индивидуальной защиты и не проводя обязательный периодический медосмотр. По требованию проверяющего ведомства, «Башавтотранс» должен отстранить от работы ряд водителей, не прошедших вовремя медосмотр.

Дарья Кучеренко