В Петербурге растет спрос на комнаты и дорогие квартиры

За первый квартал текущего года в Петербурге на рынке вторичного жилья вырос интерес покупателей к комнатам и элитным квартирам, расположенным в центре города.

По данным агентства «Петербургская недвижимость», спросом пользовались квартиры в старом фонде стоимостью от 20 млн рублей. Покупателей нашли объекты стоимостью 43 – 66 млн рублей, эти квартиры расположены Крестовском острове. Кроме того, востребованы были двухкомнатные «брежневки» с раздельными комнатами. Однокомнатные квартиры, напротив, начали проигрывать студиям в новых домах из-за роста цен на жилье.

Аналитики считают, что после майских праздников рынок встанет из-за сезона отпусков.

Поэтому на период до осени спрос, скорее всего, немного снизится, а предложение будет расти. При этом тенденция роста цен сохранится.

Средняя цена «квадрата» в Петербурге на вторичном рынке в марте составляла 142,7 тыс. руб., в объектах «новой вторички» – 153,5 тыс. руб., в Мурино — 140 тыс. руб.