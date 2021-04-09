Глава Чусового заявился на праймериз в заксобрание

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) по выборам в заксобрание Пермского края по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Чусовская №17». Об этом сообщают в региональном отделении партии власти.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.