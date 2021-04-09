Нижегородка сожгла машину сослуживца

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летней нижегородки, обвиненной в умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе расследования было установлено, что в сентябре 2020 года женщина засунула зажженную пачку из-под сигарет под дворник лобового стекла и подожгла автомобиль KIA Sportage, принадлежащий ее бывшему коллеге по работе, с которым у нее сложились неприязненные отношения. Cтоявшая на улице Панфиловцев иномарка полностью выгорела. Огнем также был поврежден припаркованный рядом автомобиль Skoda Kodiaq.

В результате пожара владельцам автомашин был причинен ущерб на общую сумму почти 3 млн руб., сообщили в прокуратуре области. По санкции ч. 2 ст. 167 УК РФ обвиняемой за этот поджог грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Иван Сергеев