В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за гибели четырех человек при пожаре

Глазовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) из-за гибели четырех человек при пожаре в дер. Озегвай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

По данным следствия, возгорание частного дома произошло около 01:05 9 апреля. На месте обнаружили тела 91-летней женщины и ее 46-летнего сына, а также двух местных жителей — 54-летней женщины и 34-летнего мужчины. Погибшие злоупотребляли алкоголем. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения.