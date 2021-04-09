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Алексей Текслер поставил задачи по развитию АПК Челябинской области на этот год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании перед началом полевого сезона определил основные приоритеты развития агропромышленного комплекса в регионе и поставил задачи по повышению эффективности работы отрасли.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в число приоритетных задач на 2021 год входят наращивание объемов производства, вовлечение в оборот валежных земель, повышение урожайности, увеличение производства зерна (не менее 2 млн т), активное использование механизмов страхования посевов.

«Мы существенно увеличили объем господдержки – в три раза, несмотря на сложности с бюджетом, - подчеркнул губернатор. – Мы должны нарастить урожайность и для этого использовать все возможности».

Говоря о страховании, Алексей Текслер отметил, что понимает «всю сложность», связанную с этим механизмом. «Иногда очень сложно получить в страховой компании необходимую выплату, поэтому считаю, что минсельхоз региона должен быть на стороне наших аграриев в рассмотрении страховых случаев»,- сказал он.

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