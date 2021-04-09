Бывший сотрудник полиции осужден за 1 млн рублей взятки в Томской области

В Томской области суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Кроме того, мужчину обязали выплатить штраф в 1,9 млн руб.

Как установили суд и следствие, с сентября 2015 года по июнь 2019 года руководитель отдела уголовного розыска МО МВД России «Стрежевской» лично получил около 1 млн руб. от организаторов занятия проституцией. Полицейский обещал покровительство, «в том числе в виде не проведения оперативных мероприятий по пресечению незаконной деятельности».

Дело было возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Томской области. В ходе следствия мужчину уволили из правоохранительных органов.

Екатерина Лукашевич