Еще у 249 нижегородцев выявили коронавирус COVID-19

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 249 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе выросло до 109,78 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 104,4 тыс. нижегородцев, скончались 2,92 тыс. заболевших. Сейчас лечение получают более 2,4 тыс. пациентов.

Всего в России к 9 апреля выявили более 4,6 млн случаев заражения. Выздоровели более 4,2 млн граждан, скончались 102,2 тыс. заболевших.

Анастасия Еремина