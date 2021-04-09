В СКР сообщили подробности задержания главы Илишевского района

Пресс-служба СКР по Башкирии сообщила подробности задержания главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2014 года господин Мустафин заключил с ООО «Ремонтно-техническое предприятие» трехлетний договор аренды земельного участка площадью 13 га с видом разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства». Спустя несколько месяцев, отметили в СКР, глава района «в нарушение требований земельного законодательства» издал постановление, согласно которому участок был разделен на 66 частей, а вид разрешенного использования был изменен на «для индивидуального жилищного строительства». Арендатором участков стало «Ремонтно-техническое предприятие». С компанией был подписаны договоры сроком на 49 лет. Торги не проводились. При этом, подчеркнули в СКР, арендная плата была «значительно ниже рыночной». «В дальнейшем, часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам», сообщили в СКР. Ущерб районному бюджету, по предварительным подсчетам следователей, составил 3,1 млн руб.

Второй эпизод, фигурирующий в уголовном деле, касается двух участков общей площадью около 30 соток. Ильдар Мустафин, пояснили в ведомстве, издал постановление о предоставлении участков в собственность двум местным жителям за плату, равную десятикратному размеру земельного налога. «При этом, законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей», отметили в региональном СКР.

В результате действий главы, подчеркнули в ведомстве, кроме материального ущерба бюджету района, были нарушены права и законные интересы местных жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в очереди на получение земельных участков.

Мера пресечения главе района пока не избрана.

Олег Вахитов