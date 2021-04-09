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«Таттелеком» может увеличить дивиденды почти вдвое

Совет директоров компании «Таттелеком» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 819,2 млн руб. или половину чистой прибыли по РСБУ, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, чистая прибыль «Таттелекома» за 2020 год составила 1,6 млрд руб., что на 169% больше, чем годом ранее.

Дивиденды рекомендовано выплатить из расчета 0,0393 руб. на акцию. Оставшуюся часть прибыли предлагается распределить в соответствии с рекомендациями совета директоров.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предлагается установить 1 июня. Годовое собрание акционеров компании «Таттелеком» запланировано на 14 мая. Оно состоится в заочной форме.

"Ъ-Казань"


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